Цена акции в рамках IPO «Мосгорломбарда» может составить 3,1 рубля

Первичное размещение акций «Мосгорломбарда» может пройти по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона — по 3,1 рубля за одну акцию, следует из сообщения компании. Количество акционеров, не принявших на себя обязательства по lock-up сократилось до 5,7%.

«Компания рассматривает возможность размещения акций по нижней границе ценового диапазона на уровне 3,1 рубля за одну акцию. Решение о цене размещения акций будет принято советом директоров после завершения предварительного сбора заявок», — говорится в сообщении.

Компания объявила о проведении IPO в начале декабря. Размещение предполагалось по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию. Полученные от размещения средства будут направлены на реализацию стратегии развития.

Сбор заявок рамках IPO начался 7 декабря и должен был завершиться завершится 13 декабря, однако компания продлила его до 21 декабря. Ценовой диапазон был установлен на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию (ожидаемая капитализация компании на IPO должна составить 3,5−4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций).

Принять участие в IPO могут квалифицированные, институциональные, а также неквалифицированные инвесторы, но после прохождения тестирования. Участники IPO смогут через шесть месяцев после завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные акции в количестве до 20% от общего числа ценных бумаг, приобретенных ими в рамках первичного размещения. Ожидается, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся 22 декабря 2023 года.

Уставный капитал компании сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей и 27,4 тысяч привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале — 23,9%, обыкновенных акций — 76,1%. После IPO компания хочет перераспределить «префы» среди сотрудников в качестве мотивационного вознаграждения, а также раздробить эти акции, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом отношение привилегированных акций к уставному капиталу после дробления останется неизменным.

После дробления может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если акционеры компании примут соответствующее решение. В случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий, в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций. Привилегированные акции будут погашены. Предполагается, что после конвертации уставной капитал на 100% будет состоять из обыкновенных акций в количестве 1,15 млрд штук без учета дополнительных бумаг, размещенных в ходе IPO.