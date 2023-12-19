БКС спрогнозировал рост индекса Мосбиржи почти на треть к концу 2024 года

Индекс Мосбиржи к концу 2024 года может вырасти на 32%, до 4000 пунктов, прогнозирует «БКС Мир инвестиций» в своей презентации.

БКС понизил свое целевое значение индекса Мосбиржи на 7% по сравнению с предыдущим прогнозом исходя из собственного анализа компаний: ранее он ожидал 4300 на конец третьего квартала следующего года. Причиной пересмотра прогноза аналитики назвали укрепившийся рубль. В потенциал роста БКС включил дивидендную доходность в размере 11%: без нее потенциал роста индекса Мосбиржи составит 21%, ожидают аналитики.

БКС сохраняет позитивный взгляд на российский рынок, но отмечает, что выросшие с июля процентные ставки стали большим сдерживающим фактором. На этом фоне около 40% розничных инвесторов среди опрошенных БКС сообщили, что планируют перевести 20% и более своих вложений из акций в облигации или депозиты. На этом фоне аналитики не ожидают большого изменения рынка до конца 2024 года. По мнению БКС, рынки начнут расти после этого, с началом снижения ставок на фоне замедления инфляции и необходимости запускать экономику, а также в преддверии дивидендного сезона компаний.

Индекс Мосбиржи на 15:38 мск 19 декабря составляет 3074,76 пункта (-0,05%).

15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Это было пятое повышение подряд с июля, за это время она выросла на 8,5 п.п. ЦБ указывал, что инфляционное давление остается высоким, по итогам года инфляция ожидается на уровне около 7,5%.