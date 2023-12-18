Старость в радость: обеспечиваем себе пассивный доход

Сдача в аренду жилья

Пожалуй, это самый известный способ получения пассивного дохода — купить квартиру и сдавать ее. Конечно, если есть сумма денег, достаточная для покупки недвижимости.

По данным аналитиков сервиса «Циан», в октябре квадратный метр вторичного жилья в Москве стоил в среднем 316,2 тыс. рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге 208,5 тыс, в Сочи 233 тыс., в Казани 162,1 тыс., в Тюмени 113 тыс., в Волгограде 94,5 тыс. Самые недорогие квартиры в Оренбурге: 76,1 тыс. за «квадрат».

Можно рассмотреть для покупки и первичное жилье. На протяжении многих лет считалось, что вкладываться в новостройку выгоднее, чем покупать вторичное жилье. Вместе с тем, «голая» квартира в новостройке потребует приличных вложений в ремонт и отделку. Кроме того, по данным «Циан», сейчас тренд изменился, и теперь далеко не везде «первичка» выгоднее «вторички».

«В октябре 2023 года только в четырех городах из 34 анализируемых 1 квадратный метр на вторичном рынке дороже, чем на первичном, — это Махачкала, Самара, Ставрополь и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 10−19%: минимальный в Махачкале, максимальный — в Севастополе, — отмечают аналитики. — В большинстве локаций дороже новостройки. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске (“квадрат” в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), Астрахани (48%), Набережных Челнах (34%), Нижнем Новгороде (31%) и Краснодаре (29%)». В городах Московской области новостройки дороже готового жилья на 9%, а в районах Москвы разрыв цен может достигать 50% за счет новостроек бизнес-класса.

Конечно, можно приобрести квартиру в ипотеку, но и здесь есть нюансы. Во-первых, в 50 лет обременять себя столь крупным и длинным кредитом бессмысленно (конечно, если вы не планируете погасить его досрочно за несколько лет). Брать ипотеку стоит в возрасте хотя бы 30−40 лет. Во-вторых, из-за повышения ключевой ставки (в октябре 2023 года регулятор в очередной раз поднял ее с 13% до 15% годовых), выросли и ипотечные ставки. Поэтому именно сейчас, если нет острой необходимости в жилье, с ипотекой стоит повременить до лучших времен, когда ставки станут ниже.

Банковский вклад

Это, пожалуй, наиболее распространенный способ накопить денег на старость. В отличий от вложений в недвижимость, для открытия банковского вклада потребуется гораздо меньшая сумма, а процентные ставки, наоборот, сейчас достаточно высокие — благодаря все тому же росту ключевой ставки.

По данным Банки.ру, сейчас эффективная процентная ставка по депозитам может составлять 15% годовых и даже больше. К сожалению, это срочные вклады от 3 месяцев до 3 лет, и зафиксировать высокую ставку на более длительный срок не получится. Но в любом случае открыть вклад в банке сейчас имеет смысл, пока это выгодно.

Какой пассивный доход в старости можно будет получать от банковского вклада, зависит, конечно же, от его размера. Можно жить только на проценты, если вклад на крупную сумму. Или же понемногу расходовать накопления, используя их как финансовую «подушку безопасности».

Обезличенный металлический счет

Часть накоплений можно разместить в драгметаллы — золото, серебро, платину или палладий. Это идеальный вариант именно для долгосрочных инвестиций. Так, в 2008 году (на 18 ноября) учетная цена Банка России за грамм золота составляла 657,19 рублей, сейчас — 5 599,86 рублей (на 17 ноября 2023 года). В краткосрочных периодах цена на золото может колебаться, поэтому вкладываться в благородный металл стоит именно надолго.

Самый простой вариант — открыть в банке обезличенный металлический счет (ОМС). Вложив в него некую сумму денег, вы становитесь владельцем соответствующего количества драгметалла, только в виртуальном понимании. Вам не нужно арендовать ячейку для хранения слитков и уж тем более держать их дома. Ваш металл как находился, так и будет находиться в банковском хранилище.

ОМС можно пополнять, можно выводить с него деньги, продав банку часть металла. А можно и закрыть совсем — в любое время, без штрафов и потери накопленного дохода.

Владельцы обезличенных металлических счетов не платят налог на добавленную стоимость (НДС). Если не продавать металл со счета более трех лет, можно не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ 13%).

Один существенный недостаток ОМС: это счет, и на него не распространяется государственная система страхования вкладов. Поэтому к выбору банка для открытия металлического счета следует подойти очень внимательно.

Инвестиционный портфель

Если говорить о долгосрочном инвестировании и формировании объема сбережений, которые будет давать дополнительный доход на пенсии, имеет смысл рассмотреть возможность создания инвестиционного портфеля из акций и облигаций.

Как объяснил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, объем каждого класса актива будет зависеть от вашей готовности к риску. «Чем меньше готовность нести потери — тем больший объем облигаций должны быть в портфеле, — отметил он. — При этом из акций стоит выбирать надежные компании, которые регулярно платят дивиденды, их еще называют иногда “дивидендными аристократами”. При выборе облигаций опираться на ОФЗ и крупных корпоративных эмитентов».

По словам Зварича, в результате денежный поток от купонов облигаций и дивидендных выплат обеспечит дополнительных доход на пенсии, который позволит человеку расширить свои финансовые возможности.

«Формировать такой портфель можно на протяжении нескольких лет, регулярно направляя с зарплаты определенный объем средств на инвестиционный счет, — указал аналитик. — Учитывая, что формирование данного портфеля рассчитано на долгосрочное инвестирование, имеет смысл воспользоваться индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) и теми налоговыми льготами, которые он предоставляет».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».