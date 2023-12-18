России предрекли снижение добычи одного вида топлива

Эксперты уточнили, что после начала боевых действий на Украине добыча угля в России сместилась из центральной и западной частей страны на восток, ближе к новому основному импортеру этого вида топлива — Китаю. К 2026 году подобная география угледобычи в стране сохранится.

Более того, объемы добычи угля в центральной части государства к этому времени продолжат сокращаться, а в восточных регионах, напротив, — увеличиваться. Однако с учетом сокращения мирового спроса на морской импорт твердого топлива в ближайшие три года снизится и российский экспорт вместе с добычей угля в стране, предрекают эксперты.