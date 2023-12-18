17:12 (мск), источник: ТАСС

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Соллерса»

По данным на 16:40 мск, котировки акций холдинга росли до 842 рубля за бумагу.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «Соллерса» после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 16:40 мск, котировки акций холдинга росли на 21,24% — до 842 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 17:14 мск, отмечается в сообщении биржи.

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