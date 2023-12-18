Микрофинансовые компании начнут предоставлять кредитные линии

Многие российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году собираются начать предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на такие компании. В частности, запустить продукт в том или ином виде планируют в «Займере», Webbankir, Moneyman.

Ставки планируются вдвое ниже, чем по PDL-займам («займы до зарплаты», сейчас это 0,8% в день), на уровне installement (среднесрочные займы), то есть будут в диапазоне 6−272%.

Как отмечает глава финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, хоть такой продукт и оказывает существенное давление на предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщика, но это происходит только один раз, в момент открытия кредитной линии. «Далее в рамках лимита заемщик может брать и погашать много займов, что уже не отражается на долговой нагрузке. Таким образом становится легче соблюдать макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые уже находятся на довольно жестком уровне», — отмечает он.

В компании «Займер» в следующем году планируют начать тестировать виртуальную карту с кредитным лимитом. Держатели карты получат кредитный лимит до 50 тысяч рублей с ежедневной ставкой вдвое, чем у традиционного PDL-займа. Выплаты задолженности происходят по графику, лимит средств восстанавливается по мере ее погашения. Кредитный лимит будет доступен клиенту в течение 180 дней. Если продукт понравится клиентам, то к концу 2024 года он может занять до трети от общего объема выдач «Займера», отмечают в компании.