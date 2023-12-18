Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в декабре 2023 года выросли на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составили 14,2%, следует из материалов Банка России. Это максимальное значение с начала года.

В ноябре инфляционные ожидания населения составляли 12,2%, в октябре — 11,2%. Данные основаны на исследовании «инФОМ», выполненного по заказу ЦБ.

При этом, согласно материалам регулятора, пик максимальных значений инфляционных ожиданий населения за последние три года по-прежнему приходится на март 2022 года. Тогда инфляционные ожидания россиян были на уровне 18,3%.

Банк России по итогам последнего в 2023 году заседания совета директоров по ключевой ставке сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7−7,5% и ожидает ее сохранения вблизи верхней границы диапазона.