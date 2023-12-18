Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год на 10 долларов

В итоге Goldman Sachs понизил свои прогнозы по нефти сорта Brent на следующий год на 10 долларов: устойчивое производство сырья в Штатах сдерживает умеренный рост спроса.

По мнению аналитической службы инвестбанка, средняя цена сорта Brent в 2024 году составит 81 доллар за баррель. Максимума — на уровне 85 долларов за баррель — эксперты ждут в июне. Это специалисты объясняют «умеренным дефицитом» черного золота.

Также банк видит потенциал роста цен в текущий момент: сейчас котировки смотрятся низко по сравнению с запасами и процентными ставками.

На следующий год эксперты Goldman заложили рост потребления нефти в мире на уровне 1,5 млн баррелей в сутки.

Тем не менее увеличение поставок из США на фоне увеличения темпов бурения и потенциального роста предложения должны ограничить потенциал нефтяного ралли.

Рост предложения в США сейчас ожидается на уровне 0,9 млн баррелей в день по сравнению с +0,5 млн баррелей в день в предыдущих ожиданиях.

Сокращение производства поддерживает прибыль Саудовской Аравии, и стимулы для ценовой войны исторически оцениваются в текущей точке несущественными.

Goldman ожидает, что ОПЕК+ продлит объявленное в апреле 2023 года сокращение на 1,7 млн баррелей в сутки до 2025 года, а дополнительное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки — до 2 квартала 2024 года.

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