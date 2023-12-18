Главные события финансовых рынков 18−24 декабря
Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».
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Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».
Ожидаются данные по производственной инфляции в России (среда), ВВП США (четверг), инфляции по PCE в США (пятница)
Дивидендные отсечки по компании Т+1
22 декабря начинаются торги акциями Мосгорломбард на Мосбирже
Цены на нефть могут продолжить восстановление в направлении $80 за баррель Brent после отскока из района годовых минимумов.
Поддержку сырьевым ценам на неделе, в частности, дало ослабление доллара после
Курс выглядит сбалансированным в районе 90 по паре USD/RUB.
Повышение ключевой ставки ЦБ до 16% будет оказывать поддержку российской валюте, и краткосрочно рубль имеет возможность удерживаться даже ниже 90.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».