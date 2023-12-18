Главные события финансовых рынков 18−24 декабря

Макроэкономика

Ожидаются данные по производственной инфляции в России (среда), ВВП США (четверг), инфляции по PCE в США (пятница)

События в России

Дивидендные отсечки по компании Т+1

22 декабря начинаются торги акциями Мосгорломбард на Мосбирже

Нефть

Цены на нефть могут продолжить восстановление в направлении $80 за баррель Brent после отскока из района годовых минимумов.

Поддержку сырьевым ценам на неделе, в частности, дало ослабление доллара после

Рубль

Курс выглядит сбалансированным в районе 90 по паре USD/RUB.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 16% будет оказывать поддержку российской валюте, и краткосрочно рубль имеет возможность удерживаться даже ниже 90.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».