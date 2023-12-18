15:10 (мск), источник: Forbes

«Цифра брокер» решил прекратить принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам

«Цифра брокер» с 29 декабря прекратит принимать доллары в качестве обеспечения по маржинальным сделкам. Брокер попросил инвесторов самостоятельно проверить портфели, чтобы избежать принудительного закрытия позиций.

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Источник: Reuters

«Цифра брокер» объявил о решении прекратить принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием, говорится в сообщении брокера. Речь идет о сделках с использованием плеча. Для этого брокер с 18 декабря будет ежедневно на 5 п. п. увеличивать так называемую ставку риска по этой валюте.

Сейчас ставка риска составляет 50%, это означает, что трейдер может проводить сделки с двукратным плечом, то есть сумма сделок может в два раза превышать стоимость его активов в долларах. Окончательно «Цифра брокер» прекратит принимать доллары в качестве обеспечения по маржинальным сделкам 29 декабря, когда ставка риска по этому активу достигнет 100%.

Брокер попросил клиентов самостоятельно контролировать состояние портфелей и при наличии в них обеспечения в долларах пополнить счета и сократить эти позиции либо сократить непокрытые позиции. Это нужно сделать «во избежание принудительного закрытия» позиций, говорится в сообщении.

Ранее в декабре «Тинькофф Инвестиции» решили исключить из обеспечения маржинальных сделок доллары США, а также юани, номинированные в них облигации и гонконгские доллары. Кроме того, были запрещены короткие позиции по долларам США и юаням.

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