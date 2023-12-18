Чем обернется увлеченность инвесторов бумагами IT-гигантов

Именно эти корпорации организовали ралли на рынке, сыграв на ажиотаже вокруг нейросетей, отметил основатель Daily Challenge Андрей Табуринский: "Компаний, которые создают технологический искусственный интеллект и торгуются на бирже, совсем немного. Очевидно, что будут IPO новых игроков, которые сейчас этим заняты, но они пока являются венчурными инвестициями, а не биржевыми. Поэтому как обычные, так и институциональные инвесторы вынуждены вкладывать в ИИ, в те компании, которые сейчас котируются, поэтому во многом они переоценены.

То есть тут-то надувается тот пузырь, основная часть которого пока под водой. Поэтому поток ликвидности, который могли в себя забрать, например, 100 компаний, на самом деле забирают десять игроков. Это такая временная ситуация, она не будет постоянной.

А если сказать вообще про влияние ИИ на цивилизацию, то оно, на мой взгляд, примерно такое же, как изобретение интернета, когда internet mass adoption пошел, и случился громадный рост индексов. Это вполне нормальная история. Но за ним же был кризис доткомов 2000 года.

И здесь произойдет примерно так же: сначала инвесторы стараются запрыгнуть в уходящий поезд, а потом удивляются, что все упало".

В третьем квартале семь компаний из S&P 500, занимающихся искусственным интеллектом, получили совокупную прибыль почти в $100 млрд. Они приобрели колоссальное влияние на бенчмарк. И инвесторы требуют от компаний использовать вложенные в ИИ деньги для получения еще большей прибыли, пояснил владелец Umbrella Group Станислав Мешков:

"Инвесторы хотят максимально быстрого роста акций. Все поняли, что действительно искусственный интеллект будет захватывать мир, все это прочувствовали на примере ChatGPT- и Midjourney-продуктов. Просто на данный момент он еще очень мало проник в бизнес, мало еще где прямо применен.

Если мы говорим про Microsoft и Google, то они говорят о том, что есть ИИ, мы туда придем, и наш рост будет неограничен. Отчасти это можно сравнить с Tesla: это же не просто электромобиль. В компании заявляют, что создадут машину с самым лучшим автономным драйвингом, человек внутри станет не нужен, мы в это вкладываем гигантские деньги, сможем построить такой продукт и захватить огромную часть рынка.

Так что, думаю, это ралли будет еще долго продолжаться, потому что все выглядит так, как будто бы технологии способны на все то, о чем говорят компании".

Среди основных российских игроков, которые разрабатывают продукты на основе искусственного интеллекта, эксперты называют «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер». Уже используют в своей работе генеративный интеллект только 20 отечественных компаний, подсчитали в консалтинговой фирме «Яков и партнеры».

Практически все участники опроса отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения ИИ. Экономический потенциал нейросетей к 2028 году оценивается примерно в 36 трлн руб.