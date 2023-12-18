Цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с 5 декабря

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $79 за баррель впервые с 5 декабря.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 17:31 мск, цена Brent росла на 2,35%, до $79,15 за баррель.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.