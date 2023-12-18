ЦБ может продлить срок обязательного замещения еврооблигаций на полгода

Президент РСПП обратился к Поляковой 9 ноября. Он сообщил, что бизнес не хочет нарушать установленные законом сроки замещения и попросил продлить их. Для этого, по его мнению, можно выпустить отдельное решение правкомиссии или внести изменения в указ президента. Шохин отмечает длительность процедуры замещения. Большинство входящих в РСПП организаций, обязанных сделать это, уже инициировали процесс, но им не хватает нескольких месяцев для завершения.

На 15 декабря, по данным ЦБ, выпуски замещающих облигаций зарегистрировали 14 компаний. Под обязательное замещение попадает не меньше 30 компаний. Крупнейшим эмитентов замещающих бондов является «Газпром» с 17 выпусками на $9,1 млрд. ЛУКОЙЛ заместил четыре выпуска на $3,6 млрд. Также заместили бумаги Тинькофф-банк, Совкомбанк, «Металлоинвест», «Фосагро» и ММК. ВТБ планирует зарегистрировать три выпуска до конца года.

Ряд крупных эмитентов, таких как РЖД, «Полюс» и АЛРОСА, до сих пор не подали заявлений о регистрации замещающих бумаг. Неясно, на каком этапе находятся Домодедово и Альфа-банк. МКБ, «Сибур» и Челябинский трубопрокатный завод не сообщают о статусе регистрации, хотя ранее одобрили замещение. «Северсталь» получил разрешение не замещать евробонды. ВЭБ.РФ сообщил «Ведомостям», что ожидает аналогичного решения правкомиссии.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций в мае. Документ устанавливал срок до начала 2024 года.