Объем бизнеса банков из западных стран в России снизился до уровня СССР. Это произошло из-за того, что антироссийские санкции ограничивают их бизнес, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Raiffeisen Bank.

Согласно этому прогнозу, в текущем году уровень присутствия западных банков в России будет 60 млрд долларов. В начале 80-х годов прошлого века этот показатель составлял 10 млрд долларов, в конце 1980-х — 40 млрд долларов.

До начала СВО на Украине присутствие западных банков в РФ исчислялось на уровне 120 млрд долларов.

В то же время китайские банки нарастили свои активы в России в четыре раза с конца 2021 года на фоне роста доли расчетов в юанях. Они практически догнали западные банки по объемам на межбанковском рынке.

По данным аналитиков, доля операций в юанях на Мосбирже в октябре достигла 50%, а во внешней торговле России — уже треть. Это отражает трансформацию банковского и торгового ландшафта на фоне санкций и сближения России с Китаем.