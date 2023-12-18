«Балтика» сохранила право использовать пивные бренды Carlsberg

Суд признал недействительными односторонние отказы Carlsberg от рамочного лицензионного соглашения, заключенного с «Балтикой» в 2013 г., а также лицензионных договоров на использование нескольких пивных брендов компании-ответчика.

4 октября датский холдинг Carlsberg Group сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Из заявления компании следовало, что это ответ на указ президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 г., согласно которому «Балтика» передается во временное управление Росимуществу.

В результате 17 октября «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о принятии обеспечительных мер в отношении Carlsberg Breweries. Компания запросила обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту регистрировать любые изменения в спорных лицензионных договорах, которые касаются брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Прошение компании было удовлетворено 19 октября.