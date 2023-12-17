Защита от санкций и надежнее криптовалюты: новый вид инвестиций на базе современных технологий

Подробнее о новом способе инвестирования и на сколько он безопасен в условиях санкций, «Российской газете» рассказал финансовый советник, аттестованный ФСФР и сертифицирован Минфином РФ, член АМИКС Рустам Гусейнов.

Что такое ЦФА

Многие путают цифровые активы с цифровым рублем или криптовалютой, но эти понятия никак не связаны. Общим является только тот факт, что они существуют на базе блокчейна и смарт-контракта.

Несколько примеров таких активов. Во-первых, это привычные нам биржевые инструменты, которые торгуются: золото, облигации, акции, другие виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Также есть то, что у нас традиционно не торговалось, например, оцифровка и продажа квадратных метров.

Во-вторых, это пакетные инвестиции. Например, цифровой актив, связанный с индексом Московской биржи или российских ценных бумаг. Это могут быть различные долги компаний, драгоценные металлы и даже вино. То есть, практически любой товар или продукт можно оцифровать и превратить в цифровой финансовый актив.

Важно сказать, что ЦФА — это финансовый, а не расчетный инструмент, которым можно рассчитаться при покупке товаров или услуг.

Кто может инвестировать в ЦФА

Такой вид активов доступен любому физическому лицу с абсолютно любыми финансами.

Плюсы и минусы ЦФА

К плюсам можно отнести тот факт, что цифровые активы находятся под надзором Центрального банка РФ. С 2020 года есть законодательная база, которая описывает и регулирует все процедуры.

Так что эти активы структурно безопасны, потому что они находятся в рамках российского законодательства. И защищены от каких-то внешних притязаний, имея ввиду санкции.

Если сравнивать ЦФА с криптовалютой, то риск потери денег из-за мошенничества или банкротства в этих активах значительно ниже. Тогда как криптобиржи и криптовалюты более свободны. И гарантий в этих инструментах нет.

К плюсам можно отнести и более широкий выбор тех инструментов, которые раньше были не оцифрованы. В них гораздо сложнее было инвестировать.

Приведем в пример квадратные метры. Раньше была необходимость в покупке фондов или напрямую объектов недвижимости. Какие-то более сложные продукты или виды инвестиций, в принципе, нельзя было купить. Теперь это все можно оцифровать и инвестировать онлайн.

Минусы ЦФА на данный момент не ярко выражены в силу того, что это новая технология, нет большой практики их применения. Поэтому как крупные, так и частные инвесторы пока с осторожностью смотрят на этот инструмент.

Нужно ли платить налоги

Налоги платятся аналогичные, какие по другим видам дохода или имущества. В России по закону физическое лицо платит 13% налога, если не попадает под какие-то специальные льготы. Платформы, которые предоставляют возможность торговли ЦФА, являются налоговым агентом. Если у вас возникает прибыль при покупке или продаже — они этот налог высчитывают и удерживают.

У юридических лиц налог тоже 13%, если прибыль была в пределах 5 миллионов рублей в год. Если прибыль составляет больше 5 миллионов в год, то налог увеличивается до 15%. Тем самым, государство мотивирует юридические лица пользоваться цифровыми активами, потому что налог получается меньше, чем, например, процент от прибыли на общем режиме налогообложения.

Где можно покупать цифровые финансовые активы

Инвестировать в ЦФА можно через специальные платформы или площадки. Весь функционал находится внутри привычных банковских и брокерских приложений для покупки ценных бумаг.

Какие перспективы у ЦФА в России

Перспективы очевидны. За 2023 год тема цифровых финансовых активов начала хорошо реализовываться, мы видим увеличение интереса к ним. С другой стороны, мы не наблюдаем ажиотажа, потому что есть некое опасение новизны. Это новая оболочка финансовых инструментов, поэтому, как мы знаем, все с опаской к этому приходят.

На данный момент, капитализация всех ЦФА порядка 4,5 миллиарда рублей. По мнению многих экспертов в этой области, данная цифра уже через год может достигнуть триллиона рублей и даже больше.