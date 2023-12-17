Вслед за яйцами. Эксперты прогнозируют подорожание кондитерских изделий

Подорожание яиц — одна из главных тем последних месяцев. Но яйца — это не только продукт конечного потребления, это еще и важный ингредиент кондитерских изделий. Стоит ли ожидать роста стоимости «кондитерки» вслед за изменением стоимости яиц — в материале aif.ru.

Цены перед Новым годом

По мнению руководителя кондитерской «Варина мама» Ирины Кузьминой, стоимость кондитерских изделий не будет подвержена резким взлетам накануне новогодних праздников. «Наоборот, большие закупки упаковки и других расходников позволяют сделать праздничную продукцию дешевле позиций, которые мы делаем на заказ. А если повышение и происходит, то это только по причине постоянного роста цен на основные продукты: сливки, творожный сыр, шоколад. И в такой ситуации, конечно, цены не упадут после Нового года», — объясняет эксперт.

Однако есть другой праздник, который неизменно сопровождается увеличением ценников на яйца — Пасха. «Ежегодно в преддверии Пасхи происходит рост цен, потом ажиотаж спадает. Стоимость нормализуется. Хочется верить, что и сейчас подорожание яиц — временное явление, и все производители просто переждут этот период», — говорит Ирина Кузьмина.

Важный ингредиент

По мнению экспертов, применение яиц в процессе изготовления кондитерских изделий многообразно. «Яйца, в частности, желтки используются в бисквитах, заварных кремах, фруктовых кремах, муссах. Белки — в птичьем молоке, макаронс, зефире», — делится шоколатье, руководитель компании Praliné Александра Лукина.

«Мы используем цельное яйцо или закупаем отдельно пастеризованные белки и желтки. Стоимость последних растет вместе со стоимостью яиц. Это логично», — добавляет Кузьмина.

Глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижегородской области, президент группы компаний «ПИР», ресторатор Александр Котюсов рассказывает, что в ресторанах используются как обычные яйца (в скорлупе) — в первую очередь, для завтраков, так и продукт из них — меланж. «Ресторанов с завтраками меньше, чем обычных ресторанов, поэтому яйцо — не самый востребованный продукт. Иногда в ресторанах используется готовый продукт — меланж», — уточняет специалист.

Слухи преувеличены

Слухи о бурном росте цен на кондитерские изделия сильно преувеличены, считает Котюсов. «Ничего особенного не будет. Просто кондитерские изделия будут расти в цене пропорционально росту цен на яйца», — поясняет ресторатор.

Многие кондитеры не меняют цены на свои изделия из-за роста стоимости яиц, объясняет Лукина. «В одном торте яиц не больше 10 штук используется. Да, себестоимость выросла рублей на 30. В масштабах стоимости за килограмм — это ничто», — поясняет кондитер. Однако, по мнению Лукиной, всё зависит от региона: в некоторых городах на данный момент нет дефицита яиц, а в некоторых их просто нигде не найти. От этого фактора и будет зависеть конечная стоимость кондитерских изделий.

Стоимость кондитерских изделий, конечно, вырастет, но не сильно, считает независимый финансовый консультант, эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин. «Оптовая цена яиц выросла на 30−40%. В кондитерских изделиях яйца играют далеко не первую роль. Большее значение имеет стоимость муки или масла, например. Плюс потребление энергии на выпечку, труд кондитеров. Яйца в себестоимости кондитерских изделий составляют мизерную долю. И даже если бы их стоимость выросла вдвое, то всё равно это сказалось бы на итоговой стоимости изделий незначительно», — говорит эксперт.

Напомним, средняя розничная цена на куриные яйца в текущем году подскочила более чем на 40%.