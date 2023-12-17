11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Украины временно исключили Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) временно исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны». Действие статуса приостановлено на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии, сообщается на сайте НАПК.
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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 16 декабря, об этом сообщало Reuters со ссылкой на европейского дипломата. По данным агентства, после исключения финансовой группы из списка власти Австрии сняли вето с 12-го пакета санкций ЕС против России. По словам источника ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе, сейчас инициирована письменная процедура по санкционному пакету, она не должна занять много времени.

12-й пакет санкций включает запрет на прямые поставки алмазов из РФ, а также тех, которые переработаны в третьих странах. Возможны запрет на экспорт станков, применяемых для создания оружия, и дополнительные меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Ограничения также могут быть введены в отношении сына Дмитрия Медведева и компании «АльфаСтрахование».

О влиянии запрета на импорт алмазов — в материале «Ъ» «Ни грани России».

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