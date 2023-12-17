Тринадцатая доплата: банки начали предновогоднюю охоту за клиентами

Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами и их деньгами. В этом году, в отличие от предыдущих, праздничных сберегательных проуктов на рынке не много. Зато, как показал опрос «Известий», финансовые организации предлагают потребителям выгодно оформить кредитную карту, а также рекламируют повышенные скидки и кешбэки. Среди предложений есть и оформление ипотеки с отсрочкой первоначального взноса, однако ставки по займам никто не снижает. По оценкам экспертов, акции банков не особо щедры. Какие подводные камни есть в сезонных предложениях — в материале «Известий».

Какие продукты и услуги участвуют в акциях

Многие банки в преддверии Нового года запускают традиционные акции на продукты и услуги. В этом году больше всего предложений по оформлению кредитных карт с беспроцентным периодом, а также скидкам или кешбэкам при покупках, показал опрос «Известий».

Держателям кредиток в «Открытии» и ВТБ предлагают беспроцентные периоды до 180 и 200 дней соответственно, а в МТС Банке — до 13 месяцев. В условия акции также входит кешбэк в 20% за любые покупки, а также снятие наличных в первый месяц без комиссии до 100 тыс. рублей, поделились в ВТБ.

Подарить новым держателям кредиток кешбэк 20% на маркетплейсы готовы и в Газпромбанке. А в ПСБ обещают перечислить 1 тыс. рублей гражданам, оформившим карты до 31 декабря и совершившим оплату выше этой суммы в первые две недели.

Также ВТБ предлагает повышенный кешбэк до 50% на период новогодней акции. Новикомбанк готов вернуть 5% от покупок в наиболее востребованных в новогодний период категориях, сказали в организации.

В ГПБ добавили: автомобилисты до конца 2023-го могут получить кешбэк за оформление страхового полиса. До 7 тыс. рублей за ОСАГО и до 2,5 тыс. — КАСКО, но только при оплате картой банка через партнерский сервис и не позднее 31 декабря. Это кстати, поскольку покупки авто обычно увеличиваются перед Новым годом.

По сравнению с 2022-м, когда предпраздничные депозиты были популярны, в этом году всего лишь несколько игроков рынка из топ-50 опрошенных запустили акции на сберегательные продукты, учитывая двузначный размер (16%) ключевой ставки Центробанка.

Наибольший процент обещают в «Открытии» по акции «24% в 2024-м». Банк гарантирует повышение базовой ставки как новым, так и действующим вкладчикам, открывшим депозит в период с 20 ноября по конец 2023-го, сказали там. Однако максимальный процент 24% годовых на весь срок действия вклада могут получить лишь 24 человека — победители акции, которые будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Доходность по вкладам до 14,78% и 15% предлагают в банках ВБРР и «Санкт-Петербург». У клиентов есть возможность к базовой ставке по накопительному счету получить 4 п.п. сверху в первые два месяца после открытия счета, что обеспечит доход до 16%, указали в «Санкт-Петербурге». В ВТБ зазывают граждан открыть накопительный счет с начислением процентов на ежедневный остаток и со ставкой в первые три месяца 15% годовых, уточнили в организации.

Впрочем, в связи с высокой ключевой ставкой по вкладам 14−15% на рынке предлагают и без акций, а у некоторых игроков она вовсе достигает 16−17,5%.

Акций на ипотеку или потребкредиты оказалось мало: опять же учитывая рост ключевой до 16% в середине декабря мотив финорганизаций объясним. Скидок на процентную ставку нет. Но есть другие возможности улучшить условия.

МТС Банк предложил россиянам до конца года оформить кредит, ипотеку или заем под залог недвижимости с опцией внесения первого платежа через два месяца. А в банке ВБРР при покупке жилья в ипотеку готовы предоставить физлицам возможность бесплатного открытия аккредитива и счета-эскроу.

С 4 декабря по 14 января держатели карты «Халва» могут делать любые покупки у партнеров с увеличенной рассрочкой до года, а также принять участие в праздничной игре, сообщили в Совкомбанке. Новогодний кешбэк по кредитам, оформленным до 27 декабря, готовы выдать в банке «Санкт-Петербург». Но для получения необходимо выполнить ряд условий.

Сейчас на рынке ставки на кредиты наличными в среднем стартуют от 17−20% и выше, а полная стоимость такого займа может достигать 43−55%.

Насколько выгодны такие акции

Основная цель таких акций — продвижение банком собственного бренда, подчеркнул руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Также, с учетом 13-х зарплат и бонусных выплат, рекламная кампания позволяет обеспечить прирост денежных средств на вкладах.

На подобных акциях бывают выгодные предложения, считает кредитный брокер Сергей Островский.

— Однако без внимательного изучения документов можно попасть в маркетинговую ловушку. Например, кредитная карта первые полгода на льготном обслуживании, а далее процент станет больше, чем был до акции. В минус себе банки не работают, поэтому важно не идти на поводу у рекламных акций и всё трезво взвешивать, — отметил эксперт.

В свете рекордных прибылей банковского сектора можно сказать, что предлагаемые банками акции не особо щедры, оценила эксперт по корпоративным финансам Ася Алексеенко. Возможно, это связано с их желанием сохранить прибыльность и минимизировать риски, добавила она.

Активное развитие новогодних продуктов в последние годы теряет актуальность, уверен Валерий Пивень. В 2023-м это в значительной мере связано с ожиданиями дальнейшего ужесточения политики Центробанка, а также с достаточно высоким притоком новых средств физлиц, который может превысить текущие потребности банков в фондировании.

Можно ли вернуть акционный продукт или услугу

Вне зависимости от того, акционные продукт или услуга или нет, их условия и порядок реализации должны соответствовать всем требованиям регулирования, отметили «Известиям» в ЦБ. То есть граждане могут воспользоваться «периодом охлаждения» и в течение 14 дней отказаться от приобретенного ими продукта и вернуть уплаченные деньги частично или полностью. Банк России ведет за этим постоянный контроль.

— Гражданам нужно внимательно изучать все условия специальных предложений: обращать внимание, например, на полную стоимость кредитов, минимальную гарантированную ставку по вкладам. Не стесняться спрашивать, какие дополнительные платежи могут возникнуть при заключении сделок, на какой срок действует льготная ставка, — подчеркнули в регуляторе.

Также в ЦБ порекомендовали изучать табличные формы договоров и ключевые информационные документы по продуктам до заключения сделки.

В ФАС напомнили, что финансовые организации должны раскрывать все существенные условия, которые могут оказывать влияние на выбор потребителями банковских продуктов и финансовых инструментов. Как показывает практика, после таких акций граждане обращаются в службу из-за того, что меняются сроки их проведения или им не поступают обещанные бонусы, хотя все условия были соблюдены.