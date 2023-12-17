Ставка выше. Почему сегодня выгодно сберегать деньги?

Заседание ЦБ, которое прошло сегодня, привлекло к себе много внимания. Результат — повышение ключевой ставки до 16% годовых. Естественно, это решение регулятора приведет к тому, что поменяются ставки по вкладам. В первую очередь продолжат улучшаться условия по депозитам. Рост будет чуть меньше, чем самой ключевой ставки. Тем не менее на фоне ужесточения процентной политики регулятора доходность по депозитам уже достигла максимального значения за последние 1,5 года. По оценке аналитиков, в ближайшее время основной прирост ставок может быть на депозитах сроком до года.

Это значит, что сегодня сберегательная стратегия поведения становится более выгодной, чем активные траты. И эта тенденция перейдет и на следующий год (причем займет большую часть года), что связано с ожиданиями высокого уровня ключевой ставки.

Банки уже среагировали на решение регулятора. Так, к примеру, до 16% повысились ставки по вкладам в ВТБ. Условия улучшены для розничных клиентов организации по всей линейке сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 п. п. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в банке сберегательные продукты. Предложение доступно им при размещении средств на среднесрочном вкладе «Выгодное начало» (181 день) в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов.

Те, кто до 31 декабря переведет пенсию в банк и получит первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Повышенная ставка доступна на сумму до 1 млн рублей при открытии любого вклада в рублях и действует в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет в банк. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения теперь достигает 17% годовых.

«Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п. п. В этих условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия — капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов. Например, мы предлагаем пенсионерам доходность до 17% на первые полгода при переводе пенсии в банк», — комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По оценке банка, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей.