Силуанов высказался о возможной национализации «Балтики»

«В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, “Балтика” находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны, вот и все», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Ни о какой национализации речь в настоящее время не идет. Антон Силуанов министр финансов РФ

В марте 2022 г. датская Carlsberg Group приняла решение об уходе из России. В июне этого года компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса, покупатель тогда не раскрывался. В Carlsberg уточняли, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.

В июле Carlsberg Group сообщила, что потеряла контроль над управлением и операциями пивоваренной компании «Балтика» в России. После указа президента России о передаче в управление государства долей, принадлежащих структурам холдинга в пивоваренной компании, Carlsberg Group больше «не сохраняет контроль над управлением или операциями», пояснили в компании. Там подчеркнули, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.

Президентом «Балтики» был назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. Представители отрасли восприняли возвращение Боллоева позитивно, писали «Ведомости».

В октябре «Балтика» добилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg. В итоге зарубежной компании запретили лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.