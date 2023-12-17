NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

Ранее Путин заявил, что РФ потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Он согласился, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, заставило страну «включить мозги». Как отметил Путин, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.