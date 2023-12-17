История американской розничной сети Macy`s

Законодатель магазинных мод

История Macy`s началась в 1858 году, когда 36-летний бизнесмен Роуленд Мейси открыл свой первый магазин в Нью-Йорке, на углу Шестой авеню и 14-й улицы на Манхэттене. За первый день работы Мейси наторговал на существенные для небольшого галантерейного магазина $11. Однако уже за первый год продажи Macy`s превысили $85 тыс. Большую роль в этом сыграл выбор управляющего. Точнее, управляющей. Звали ее Маргарет Глетчелл. Под ее руководством магазин начал расширяться: к обычным кружевам и прочим галантерейным товарам она вскоре добавила многие другие, в том числе предметы интерьера, подарки и ювелирные изделия.

К 1877 году Мейси уже владел полноценным универмагом, располагавшимся в 11 соседствовавших зданиях. Нельзя сказать, что Macy`s стал первым универмагом в мире — магазины такого формата уже были в крупнейших городах, включая Париж, Лондон и Нью-Йорк.

Но что совершенно точно — Macy`s сильно повлиял на этот формат и во многом был законодателем мод. Так, в 1870-е магазин одним из первых стал продавать товары по фиксированной цене — покупателям не приходилось обсуждать цену с продавцом, достаточно было посмотреть на ценник. Редкостью было и то, что в Macy`s продавали товары только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. К тому же одним из первых магазин стал печатать цену прямо в рекламных объявлениях, а еще — гарантировал возможность возврата товара, если покупатель окажется недоволен.

Другие нововведения Macy`s — возможность пошива одежды по меркам клиента прямо в универмаге, а также открытие в магазине кафе. В итоге Macy`s одним из первых стал прообразом современного торгового центра — места, где можно и купить самые разные товары, и поесть.

Много внимания уже тогда уделялось маркетинговой составляющей. Глетчелл придумала узнаваемый символ Macy`s в виде пятиконечной звезды. По ее настоянию особое внимание начали уделять оформлению и подсветке витрин. В самом магазине поставили автомат с газировкой — все для привлечения покупателей. А еще одним из первых Macy`s стал использовать образ Санта-Клауса в маркетинговых целях.

С 1867 года Macy`s начал работать в Рождественский сочельник до позднего вечера. Для своего времени это было почти революцией, так что универмаг стал популярен среди тех, кто припозднился с покупкой подарков на Рождество.

Знаменитый универмаг и парад ко Дню Благодарения.

После смерти основателя в 1877 году магазином продолжали управлять члены семьи Мейси. А в 1895-м они продали Macy`s братьям Исидору и Натану Штраусам, которые успешно продолжили развивать бизнес.

К концу XIX века Macy`s представлял собой сеть из семи магазинов. В 1902 году открылся самый известный магазин компании на Гаральд-стрит, который теперь занимает девять этажей и целый квартал. Это здание станет символом Macy`s в последующие десятилетия.

К 1924 году, после обновления, универмаг был признан крупнейшим магазином в мире. Сейчас в этот комплекс приходит по 20 млн человек в год, причем не только покупателей, но и туристов, которые хотят посмотреть на знаменитый универмаг, внесенный в американский Национальный реестр исторических мест.

Так как новое здание находилось очень далеко от старого комплекса, компания даже запустила между ними экспресс для клиентов на базе необычного сейчас (и довольно редкого тогда) транспортного средства — парового автомобиля.

Универмаг на Гаральд-стрит стал символом современного на тот момент шоппинга — ярким, роскошным и привлекательным зданием с красивыми витринами, дорогими товарами и ресторанами внутри. Macy`s был одним из первых магазинов, где появились эскалаторы, причем по современным меркам довольно необычные — они были сделаны из дерева. Некоторые из них работают до сих пор.

Считается, что в разные годы именно в Macy`s первыми придумали продавать чай в одноразовых пакетиках и цветные, а не белые полотенца. В начале 1930-х универмаг первым после отмены сухого закона получил лицензию на продажу алкоголя.

В 1920-е Macy`s придумал еще одну традицию, которая сохранилась до сих пор: костюмированный парад сотрудников. В 1924 году такой парад провели к Рождеству, но вскоре время проведения сместилось ко Дню Благодарения. Правда, изначально шествие даже вызвало небольшой скандал: несколько патриотических обществ подали на него жалобу, заявив, что он может подорвать существовавшие на тот момент традиции празднования Дня Благодарения.

Уже в 1927-м на параде появились самые характерные его участники — огромные надувные фигуры персонажей поп-культуры, которых проносят по улицам Нью-Йорка. В параде часто принимают участие известные исполнители, школьные оркестры, а завершается он проездом Санта-Клауса — в знак начала предрождественского сезона.

Во многом именно благодаря своему параду Macy`s стал частью поп-культуры. Так, этот парад и сам универмаг находятся в центре действия в популярной рождественской комедии «Чудо на 34-й улице», вышедшей в 1947 году. Также парад Macy`s или надувные фигуры из него показаны либо упоминаются в сериале «Друзья», фильме «Охотники за привидениями», фильме Вуди Аллена «Бродвей Дэнни Роуз», песне группы Green Day и многих других.

А с 1976 года Macy`s ежегодно устраивает еще и шоу фейерверков ко Дню независимости. Оно тоже стало популярно в Нью-Йорке, хотя до известности парада Macy`s ему далеко.

Легенда в упадке.

Долгое время Macy`s была сугубо нью-йоркской компанией. Распространение в другие штаты стартовало только в 1960-е.

В начале 1990-х Macy`s чуть не обанкротилась. А через несколько лет компанию купила крупнейшая сеть универмагов Federated Department Stores, добавив ее к портфелю своих брендов — Lazarus, Filene`s и Bloomingdale`s. Вскоре сама компания и многие магазины этих сетей были переименованы в Macy`s.

Тогда же магазин стал привлекать знаменитостей для рекламы своих товаров, в том числе Кейт Мосс и Сару Джессику Паркер. В 2010 году компания запустила сеть более бюджетных магазинов Macy`s Backstage.

Однако в последние годы дела у Macy`s идут не слишком хорошо. Как и другие универмаги, Macy`s столкнулся с конкуренцией со стороны онлайн-ритейлеров, также по компании ударила пандемия COVID-19, когда магазины долго оставались закрытыми.

За последнее время сети пришлось закрыть более 300 магазинов. Если на начало 2020 года в сети было более 870 магазинов, то сейчас их лишь 500. С 2015 года акции Macy`s упали примерно в три с половиной раза. 2022 год компания завершила с выручкой $24,4 млрд и прибылью $1,2 млрд — несколько хуже, чем годом ранее.

На этой неделе появилась информация о том, что инвестфонды Arkhouse Management и Brigade Capital сделали предложение о покупке Macy`s за $5,8 млрд. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Мэри Росс Гилберт, скорее всего, покупателей в первую очередь интересуют здания магазинов. Ведь капитализация сети, которая перед появлением этих новостей оценивалась в $4,7 млрд, уступает стоимости ее недвижимости — около $8 млрд. По другой оценке, сделанной компанией TD Cowen, недвижимость сети стоит еще больше — $11,6 млрд.

Так что многие эксперты считают сделку невыгодной для Macy`s, тем более что в последнее время ситуация в розничной торговле улучшается. Кроме того, сделка, в основе которой лежит лишь интерес к элитной недвижимости в хороших районах, вряд ли может улучшить положение Macy`s как уникального магазина.

«Группа инвесторов, которая распродаст недвижимость и, вероятно, предпримет какие-то еще действия, например, выделит онлайн-торговлю в отдельный бизнес, определенно получит краткосрочную прибыль. Но если часть этой прибыли не будет реинвестирована в ключевой розничный бизнес, Macy`s в итоге окажется в худшей ситуации», — считает Нил Сондерс, управляющий директор консалтинговой и аналитической компании GlobalData.