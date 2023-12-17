Дефицит водителей такси предложили решить с помощью мигрантов

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии “Страховая телематика” (специальный прибор, который устанавливают страховые компании для фиксации параметров вождения. — РБК)», — пояснила Зарипова. По ее словам, предложение было направлено первому зампреду комитета Совфеда по экономполитике Алексею Синицыну.

РБК направил запрос в Совфед. В начале декабря на круглом столе в верхней палате парламента, посвященному проблемам такси, Синицын предложил игрокам рынка сформулировать рекомендации для совершенствования государственной политики в сфере такси.

Сейчас в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Белоруссии и других стран, где русский язык является государственным. Граждане прочих государств должны для работы получать водительское удостоверение российского образца.

При этом у властей нет четкой позиции, нужны ли мигранты в такси. В начале октября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников во всех видах экономической деятельности, а в «наиболее чувствительных социальных сферах» установить полный запрет на привлечение мигрантов. К подобным сферам авторы инициативы относят те, «в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», говорилось в пояснительной записке к документу.

Власти нескольких российских регионов запретили иностранным гражданам работать таксистами еще в 2021 году. В частности, такой запрет действует в Челябинской области.

Зачем отрасли нужны мигранты

По мнению Зариповой, допуск мигрантов поможет решить проблему дефицита кадров в отрасли. По ее словам, проблема ощущается с начала 2023 года. Она назвала несколько причин дефицита: в стране снижается число безработных, а такси — это отрасль, в которую идут при высоком уровне безработицы; большое количество водителей были мобилизованы в рамках специальной военной операции. Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов также в рамках мероприятия в пятницу отметил, что мигрантам не нужно запрещать работать в такси или общественном транспорте. Их допуск может помочь снизить стоимость поездки на такси за счет притока водителей.

По оценке представителя службы заказа такси «Максим», дефицит в целом по России составляет от 500 тыс. до 700 тыс. человек. Гораздо выше его оценивает глава «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин — 2,5 млн человек. По его мнению, для нормализации работы отрасли в ней должны работать порядка 5 млн водителей. По данным «Максим», сейчас в такси работает более 2 млн водителей.

На круглом столе в Совфеде Алексей Синицын говорил, что жесткие требования вступившего в силу с сентября нового закона о такси привели к оттоку водителей.

По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тыс. человек, а общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента введения в действие закона о такси (1 сентября 2023 года). По его словам, роль также сыграл отток мигрантов.

Исполнительный директор общественной организации «Опора России» Андрей Шубин заявлял, что на фоне падения рубля мигрантам невыгодно работать в России. Кроме того, они испытывают сложности с получением верификаций и разрешений на работу, заменой национальных водительских прав на российские. В отдельных регионах на эти процедуры уходит два-три месяца. Он предлагал ускорить сроки легализации в российском правовом поле водителей такси из Узбекистана и Таджикистана.

В ноябре средний чек на поездки в такси был более чем на 20% выше, чем в тот же месяц прошлого года, оценивали ранее представители нескольких банков. По данным «Яндекс. Такси», средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками выросла на 17−27% в зависимости от региона. На динамику, как говорил представителя сервиса, повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. По оценке «Яндекс. Такси», чтобы сбалансировать спрос и предложение и нормализовать цены в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тыс. водителей.

Впрочем, представитель такси «Максим» считает, что допуск к работе иностранных граждан может снизить нехватку водителей в Москве и некоторых других крупных городах, но не решит проблему в целом. «Есть и другая проблема: из-за роста цен таксопарки испытывают трудности с обновлением и пополнением автопарка. Недостаточно просто привлечь кадры в отрасль, каждого нового водителя нужно обеспечить автомобилем для работы», — указал он. Представитель «Максим» считает, что ресурсом для восполнения дефицита кадров в такси могут стать самозанятые водители на личных автомобилях, но напоминает: чтобы они могли свободно работать, нужно упростить правила легальной работы — ввести дифференцированное регулирование и не предъявлять к ним те же требования, что и к таксопаркам. «Когда самозанятые смогут работать в отрасли легально, не опасаясь штрафов за несоблюдение норм в части путевых листов, ОСАГО и цвета автомобилей такси, проблема кадров устранится», — настаивает он.

Илья Зотов также уверен, что нужно упростить доступ в такси для самозанятых. «Нам ставят барьеры в виде дорогого страхования, осмотров, которые негде проходить, ограничивают цвет автомобилей. По этой причине по [вступившему в силу в сентябре этого года] новому закону о такси легализовалось до смешного мало самозанятых. В отрасли дополнительно нужны сотни тысяч водителей прямо сейчас. Зачем нам мигранты, когда нужно просто дать нормально работать своим гражданам?» — задается вопросом он. По оценке «Максим», сейчас в такси легализован лишь 1% самозанятых.