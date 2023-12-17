Bloomberg: в США растет добыча сланцевой нефти на фоне сокращения экспорта ОПЕК+

Как передает агентство, добыча нефти сейчас опережает оценки американских прогнозистов на 0,8 млн б/с и достигает 13,3 млн б/с. Bloomberg сообщает, что аналитики ожидали незначительного роста добычи нефти в США в этом году из-за обещаний американских нефтяных компаний сдерживать расходы и сосредоточиться на возвращении денежных средств акционерам. Агентство отмечает, что прогнозисты недооценили роль частных компаний, которые не отчитываются о финансовых результатах каждый квартал.