21:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: в США растет добыча сланцевой нефти на фоне сокращения экспорта ОПЕК+

Американские буровые компании, работающие в Пермском бассейне в Западном Техасе и на сланцевых месторождениях Баккеновской формации в Северной Дакоте, нарастили добычу сланцевой нефти до рекордного уровня на фоне решения стран ОПЕК+ сократить нефтеэкспорт, сообщает Bloomberg.

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Источник: Reuters

Как передает агентство, добыча нефти сейчас опережает оценки американских прогнозистов на 0,8 млн б/с и достигает 13,3 млн б/с. Bloomberg сообщает, что аналитики ожидали незначительного роста добычи нефти в США в этом году из-за обещаний американских нефтяных компаний сдерживать расходы и сосредоточиться на возвращении денежных средств акционерам. Агентство отмечает, что прогнозисты недооценили роль частных компаний, которые не отчитываются о финансовых результатах каждый квартал.

В конце ноября страны ОПЕК+ пришли к соглашению, согласно которому Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение экспорта нефти на 1 млн баррелей в сутки, Россия увеличивает сокращение до 500 тыс. б/с, а остальные страны организации совокупно сокращают нефтеэкспорт на 500 тыс. б/с. Соглашение действует до марта 2024 года.

Эрдни Кагалтынов

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