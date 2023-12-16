С 1 января в России обнулятся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минфин уточнил, что обнулению подлежат пошлины на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, масел, товарного бензина, нафта и кокса. По данным министерства, средняя цена на нефть сорта Urals за период с 15 ноября по 14 декабря 2023 года составила $66 за баррель, North Sea Dated — $78,89. В пресс-релизе также сообщается, что экспортная пошлина на сжиженный газ с 1 января составит $1,6, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов — $1,4.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли был анонсирован в 2015 году. Целью маневра является снижение до нуля пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов и увеличение налога на добычу полезных ископаемых.

До начала военной операции эксперты прогнозировали, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли не увеличит доходы бюджета при текущих высоких ценах на нефть. В конце марта вице-премьер Александр Новак говорил, что правительство пока не считает целесообразным изменять или отменять налоговый маневр в нефтяной отрасли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.