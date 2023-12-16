Пять шагов, как подготовиться к Новому году и не разориться

Избежать дополнительных трат на празднование Нового года не удастся: даже если экономить и планировать не шиковать, все равно придется покупать подарки родным и близким, накрывать на стол и тратиться на каникулах.

Главным помощником, отмечают и экономисты, и финансовые советники, по-прежнему остается финансовый план.

Первый шаг. Составить план и списки

Цены в магазинах перед праздниками повышаются: это традиция ритейлеров. Поэтому, покупая подарки прямо перед праздником, в предновогодней суете придется переплатить иногда даже вдвое за те же самые товары. Также есть риск поддаться соблазну и закупить множество ненужных мелочей.

Поэтому подготовку к празднику стоит начинать заранее. Уже в ноябре можно купить часть подарков, особенно, если это товары длительного пользования.

В план стоит вписать и траты на каникулы: билеты на детские представления, походы в кино, поездку за город или на экскурсию.

Облегчит покупку подарков список тех, кого вы собираетесь поздравлять: семью, друзей, коллег, клиентов или партнеров.

Если вы уверены, что часть подарков будете дарить позже 31 декабря, то их выгоднее покупать в январе: цены пойдут вниз, начнутся распродажи.

Шаг второй. Составить бюджет.

После составления перечня покупок стоит определить сумму, которую вы готовы потратить на каждый пункт.

Если вы отмечаете праздник большой компанией и делаете стол вскладчину, стоит заранее договориться как о стоимости подарков, так и о цене угощений. Это даст избежать неловкости: если все потратят примерно одинаковую сумму, не будет слишком дорогих или дешевых подарков.

Чтобы выделить деньги на новогодние каникулы и не испытывать дефицит средств после (ведь зарплаты за декабрь выплатили большинству россиян еще до Нового года, закрывая финансовые отчетности), нужно понимать, сколько вы потратите.

Шаг третий. Накопить нужную сумму

Потратить без кредитов и займов в ситуации, когда у вас нет нужной суммы, просто невозможно. Поэтому перед праздниками необходимо составить финансовый резерв.

Чем раньше начнете копить, тем лучше.

Накопления помогают не спускать последнее, например, выданную раньше обычного декабрьскую зарплату.

А вот понять, сколько денег необходимо каждому человеку или семье, могут только сами люди. Если вы установите рамки трат и цели для формирования накоплений в необходимом размере, до Новый год будет приятнее.

Четвертый шаг. Использовать скидки

Один из плюсов долгосрочной подгодовки к праздникам — возможность использовать акции и скидки. Например, в ноябре ритейлеры проводят «черную пятницу», в рамках которой можно выгодно купить часть вещей.

Сида же отнесем использование для оплаты подарков борнусов и баллов магазинов, в которых у вас есть карты лояльности. А некоторых магазинах одежды таким способом можно сэкономить до 30% от стоимости вещи.

Также стоит заранее просчитать, где именно вы будете покупать подарки: какие-то вещи на маркетплейсах стоят дороже, чем в офлайн-магазинах, а какие-то — наоборот.

При этом поддаваться на уговоры оплатить товар по частям или в рассрочку не стоит: в предпраздничном ажиотаже можно невнимательно изучить договор, который может содержать ненужные страховки или дополнительные условия.

Шаг пятый. Искать альтернативу

Не стоит забывать, что радость от подарка не всегда пропорциональна его стоимости: иногда что-то, сделанное своими руками, дарит больше эмоций и радости, чем очень дорогие брендовые вещи.

Можно испечь и украсить пряники, сделать елочное украшение, связать новогодний шарф и смного чего еще.

Также можно сэкономить за счет «комплексных» подарков, которые дарят сразу семье. то настольные игры, музыкальный инструмент (например, глюкофон), билеты в кино, санки и так далее.

Также не стоит забывать и о себе: побаловать себя тем, на что иногда жалко денег, можно под Новый год и самостоятельно. Не ожидая, когда это сделает кто-то другой. Тогда праздники пройдут радостно. С наступающим!

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