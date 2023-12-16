Погашения и оферты: что будет с финансовым сектором

В этом месяце на российском долговом рынке (за исключением структурных и краткосрочных облигаций) запланированы погашения и оферты по облигациям с совокупной номинальной стоимостью около 1 720 млрд рублей, что на 60% больше, чем в ноябре.

Значительная доля из этого объема приходится на нефтегазовый сектор, и конкретно на Роснефть. Отметим, что выпускам Роснефти присвоен статус «нерыночный», погашение/оферта по которым не окажет существенного влияния на ликвидность на рынке. Тем не менее, ситуация любопытная с точки зрения того, каким будет новый купон по данным бумагам.

Далее среди остальных выделяются облигации ДОМ.РФ (сектор «Институты развития и государственные агентства»), в декабре ожидается погашение 2-х выпусков, на которые приходится 4,3% общего объема погашений и оферт, запланированных на декабрь. В этой связи, в целях рефинансирования данных выпусков, в ближайшее время можно ожидать новые размещения со стороны ДОМ.РФ.

Также среди значимых погашений в этом месяце следует выделить еще одного эмитента в секторе институтов развития — ВЭБ.РФ, номинальная стоимость выпуска составляет 25 млрд рублей- это 1,5% объема погашений и оферт, запланированных на декабрь.

В пятницу состоялось очередное заседание Банка России, по итогам которого регулятор объявил о пересмотре ключевой ставки: она повышена до 16%.

Консенсус-мнение рынка предполагало рост ключевой ставки 15 декабря до 16,0%. В случае, если решение регулятора существенно отличилось бы от консенсуса (регулятор, например, повысил бы ставку до 17,0% и выше) долговой рынок мог бы отреагировать распродажами и доходности бенчмарков обновили бы свои годовые максимумы.

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