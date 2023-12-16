FT: США заявили G7 о способе конфисковать активы РФ «в соответствии с правом»

«Члены G7 и другие особенно затронутые государства могут конфисковать суверенные активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию», — говорится в документе США, который был распространен в комитетах G7.

Утверждается, что ввод Россией войск на Украину означает, что конфискация активов может стать «законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав».

Один из европейских дипломатов, который участвовал в неудачных переговорах по этому вопросу, сказал FT, что странам Запада «нужно найти путь дать деньги Украине в какой бы то ни было форме». И «все больше и больше стран указывают на эти активы».

По данным FT, США предполагают, что тема может стать предметом обсуждения лидеров G7 на встрече, приуроченной к завершению второго года после ввода российских войск на Украину — 24 февраля 2024 года.

Как напоминает газета, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее также заявил о существовании «законного пути» для конфискации российских активов. Он предлагал действовать вместе с США, если другие союзники не будут к этому готовы. Господин Кэмерон не считает, что это сдержит инвестиции в Великобританию.

В Евросоюзе в последнее время изучается возможность использования доходов, полученных от замороженных активов, для передачи Украине. Против конфискации выступали Германия, Франция и Бельгия, а также в ЕЦБ. Однако, как пишет FT, есть «определенно живые разговоры» внутри G7 и «растущий консенсус» об использовании российских активов.

Как отмечает FT, вопрос о конфискации российских активов обсуждается на фоне того, что США и Евросоюз не могут согласовать новые пакеты помощи. Палата представителей Конгресса США продолжает блокировать законопроект, который среди прочего включает помощь Украине на $61 млрд. В Евросоюзе Венгрия блокирует выделение Киеву €50 млрд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259813&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.