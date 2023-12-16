15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Акционеры «Фосагро» утвердили промежуточные дивиденды — 291 ₽ на акцию

Акционеры «Фосагро» (MOEX: PHOR) на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов из расчета 291 ₽ на обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2023 года. Реестр для получения дивидендов закроется 25 декабря 2023-го, выплата будет произведена до 6 февраля 2024 года, говорится в сообщении компании.

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Источник: РИА "Новости"

Собрание акционеров состоялось 14 декабря в соответствии с решением совета директоров «Фосагро» от 9 ноября. Акционеры по итогам встречи пришли к выводу, что модернизация компании идет в соответствии со стратегией развития до 2025 года, производство минеральных удобрений и прочей продукции растет.

4 декабря генеральный директор «Фосагро» Михаил Рыбников сообщил, что в 2026 году компания намерена нарастить выпуск продукции на 1,4 млн т к нынешнему уровню. Выручка «Фосагро» в 2022 году составила 569,6 млрд руб., чистая прибыль — 184,7 млрд руб. В 2022-м компания произвела 11,1 млн т химической продукции, что на 4,6% больше, чем в 2021-м.

Основными акционерами «Фосагро» являются МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» и МКООО «Адорабелла» (бенефициарами которых являются бизнесмен Андрей Гурьев и члены его семьи), совокупно владеющие 43,7% акций, а также Татьяна Литвиненко, у которой 20,6% акций. Остальные акции находятся в свободном обращении.

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Эрдни Кагалтынов

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