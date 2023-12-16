Акционеры «Фосагро» утвердили промежуточные дивиденды — 291 ₽ на акцию

Собрание акционеров состоялось 14 декабря в соответствии с решением совета директоров «Фосагро» от 9 ноября. Акционеры по итогам встречи пришли к выводу, что модернизация компании идет в соответствии со стратегией развития до 2025 года, производство минеральных удобрений и прочей продукции растет.

4 декабря генеральный директор «Фосагро» Михаил Рыбников сообщил, что в 2026 году компания намерена нарастить выпуск продукции на 1,4 млн т к нынешнему уровню. Выручка «Фосагро» в 2022 году составила 569,6 млрд руб., чистая прибыль — 184,7 млрд руб. В 2022-м компания произвела 11,1 млн т химической продукции, что на 4,6% больше, чем в 2021-м.

Основными акционерами «Фосагро» являются МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» и МКООО «Адорабелла» (бенефициарами которых являются бизнесмен Андрей Гурьев и члены его семьи), совокупно владеющие 43,7% акций, а также Татьяна Литвиненко, у которой 20,6% акций. Остальные акции находятся в свободном обращении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.