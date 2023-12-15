Володин заявил о снижении доли валют недружественных стран в зарубежных расчетах РФ до 24%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доля валют недружественных государств в расчетах РФ с другими странами снизилась с 96% до 24%. Об этом, подводя итоги осенней сессии Госдумы, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Важно, что наша страна переходит на расчет в национальных валютах, — сказал Володин. — И если сравнивать с тем, что было в 2022 году и на сентябрь 2023 года, несомненно, прогресс есть». По его словам, в 2022 году «валюты из недружественных государств составляли порядка 96% во взаиморасчетах, а уже в сентябре текущего года — 24%».

В целом, отметил спикер, Госдума приняла 33 законопроекта в рамках работы по усилению финансового суверенитета страны. «Это большой труд, очень ответственный. Отдельно отмечу закон о цифровом рубле. Также очень важно, что нам с вами удалось сформировать механизм долгосрочных сбережений наших граждан», — напомнил Володин, заметив, что такие сбережения включены в систему гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов и застрахованы.

«Нам необходимо эту работу продолжать. Это вклад и в защиту нашего суверенитета, и финансовой самостоятельности», — резюмировал председатель Госдумы.