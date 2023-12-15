В России пройдет эксперимент по маркировке некоторых детских товаров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторых детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент охватит товары для детей в возрасте до 14 лет, в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.

Участие в эксперименте будет добровольным.

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать нанесения средств идентификации на товары, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности ее введения.

Постановление подготовлено в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, которая была утверждена правительством в 2021 году. Стратегия направлена на поддержку добросовестных предпринимателей и защиту граждан от некачественной продукции.

Позиция ЦРПТ и бизнеса.

ЦРПТ готов к проведению эксперимента, сообщили ТАСС в компании. Заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов отметил, что оборудование и коды маркировки будут предоставлены участникам на период тестирования бесплатно.

По оценкам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), доля подделок на рынке возросла до 30%, напомнил Юсупов. «Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии. Важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки еще и с учетом большого количества видов упаковки детских игрушек», — подчеркнул он.

Коммерческий директор «Нордпласт» Роман Ефимов, слова которого приводят в ЦРПТ, отметил, что сейчас на рынке присутствует большая доля контрафактных дешевых игрушек из Китая, которые завозят в РФ с нарушениями по серому импорту. По его мнению, система прослеживаемости детских товаров решит эти проблемы.

Президент АИДТ Антонина Цицулина выразила надежду, что маркировка позволит более эффективно бороться с контрафактной продукцией и повышать качество и безопасность продукции для детей. «Конечно, компании индустрии опасаются, что им придется нести потенциальные издержки на оцифровку своего бизнеса, внедрять абсолютно новую систему прослеживаемости. Поэтому АИДТ будет предлагать распространить существующие меры государственной поддержки для других товарных групп и на детские товары», — резюмировала она.