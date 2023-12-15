В IPO Совкомбанка участвуют 140 тысяч инвесторов

Совкомбанк провел размещение на Московской бирже, в котором участвуют 140 тысяч инвесторов, говорится в сообщении банка. Всего был размещен 1 млрд акций, цена размещения — по верхней границе ранее отъявленного цехового коридора — 11,5 рублей за акцию. Таким образом, банк привлек от инвесторов 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета), а его рыночная капитализация на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей, указано там. Торги бумагами начнутся в 16.00 мск 15 декабря.

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов — около 35% от всего объема размещения. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более, чем в 10 раз, рассказал первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский в интервью телеканалу «Россия 24».

Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию. По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее. Банк также отдавал приоритет клиентам кредитной организации с историей обслуживания свыше десяти лет и сотрудникам банка.

«В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов», — говорится в сообщении.

Официально о выходе на биржу Совкомбанк объявил 1 декабря. Банк предлагает инвесторам акции дополнительной эмиссии (cash-in), а все привлеченные в ходе IPO средства планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса. Бумаги войдут в котировальный список биржи с 15 декабря с тикером SVCB, в одном лоте будет 100 акций.

Банк планировал привлечь около 10 млрд рублей. Предполагалось, что дочерняя компания кредитной организации — «Совкомбанк страхование» — направит еще 1,5 млрд рублей на выкуп акций банка для предупреждения падения их стоимости после первичного размещения. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов. Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.