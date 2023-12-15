Тариф «ураган»: почему нам приходится платить втридорога за такси в непогоду

В снегопады растет нагрузка на весь транспорт. На дорогах пробки, автовладельцы оставляют своих «железных коней» на парковках и пересаживаются на общественный транспорт, резко растет спрос на такси. В это время цены поднимаются в два, а иногда и в три раза.

Например, 15 декабря, в пятницу в Москве из-за снегопада тарифы за обычную поездку в такси продолжительностью не более часа выросли в 2 раза и составляли 1,5 тысячи рублей. Циклон «Ваня» не первый погодный поворот, который в этот осенне-зимний сезон удивлял москвичей (и не только) тарифами на такси.

Обычно приложение для вызова такси в таких ситуациях предупреждает — «заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено — чем дольше поездка, тем дороже».

Советы от профессионалов

Поэтому в часы пик — во время снегопадов, ливней и большой загруженности дорог — лучше пересесть на общественный транспорт, посоветовала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, если же кто-то решился вызвать такси в такую погоду, то лучше использовать лайфхаки, которые подходят для любой ситуации.

Во-первых, не надо по несколько раз активировать приложение и смотреть, как изменились цены, в поисках самого выгодного варианта. Самый низкий спрос ночью, потом он только растет, а вместе с ним растет и цена поездки.

«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза обновлять данные, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать, то сразу вызывайте», — пояснила она.

Во-вторых, все агрегаторы могут предлагать поездку чуть дешевле, если пройтись несколько минут до другого места посадки в такси, а не то, которое первоначально выбрали вы.

Оставим на Новый год

Тарифы на Новый год вырастут в 2 раза, предупредила Ирина Зарипова. Во-первых, это пиковый спрос. Во-вторых, как и заработок других россиян разных специальностей, которые вышли на работу в праздничные дни, доходы таксистов также вырастут по общему правилу не менее чем в 2 раза.

Почему растут цены на такси

«Рост цен на такси подхватил общий тренд», — считает Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Инфляция в стране растет быстрее, чем прогнозировал Банк России, к концу года она может составить 8% годовых.

Эксперт указала на три основные причины для рост стоимости поездок:

— рост затрат на бензин (только за последний месяц цены на него выросли на 1 рубль),

— рост затрат на обслуживание автомобилей,

— повышение цен на их закупку (из-за повышения утилизационного сбора автопроизводители уже массово заявляют о повышении цен на свою продукцию).

К третьей причине можно присовокупить необходимость покупать страховой ОСАГО по тарифу для перевозчиков.

Кроме того, покупка новых автомобилей для работы в такси стала обходиться дороже. Покупка новых личных авто, как и удорожание содержания старых машин, вынуждает россиян пересаживаться на такси и каршеринг. Это также увеличивает спрос.

В разное время суток и плохую погоду дорожает не стоимость услуг такси.

«Дорожает не тариф, а повышающий коэффициент, вводимый при разных условиях (непогода, проведение праздничных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований и в часы пик), что может увеличить стоимость поездки для пассажира», — пояснила экономист.

Это связано с тем, например, что, когда начинается сильный дождь, в течение нескольких минут количество заказов возрастает в 3−4 раза. За несколько минут ни один таксопарк физически не может утроить количество водителей на линии. И вот эта составляющая тарифа и увеличивает стоимость поездки.

С учётом того, что в рождественские праздники часть водителей может предпочесть провести выходные с семьей, уменьшение числа машин на линии также поднимет коэффициенты до х1, х2, х1,5. Сам спрос тоже будет повышенным.

Такого рода динамическое ценообразование именуется surge (англ. — всплеск). Surge — это алгоритм, цель которого сделать так, чтобы машина с адекватным временем подачи находилась всегда, а не приходилось бы ждать по 30−40 минут.

Правило очень простое: спрос рождает предложение.

Предложение по цене платежеспособного спроса. По сути это коэффициенты спроса. Но surge считает не сами заказы, а намерения заказать машину — пины. Пин — это метка «А» на карте, которую ставит пользователь, запуская приложение. Таким образом, даже если пользователь просто зашел в приложение и поставил метку для того, чтобы оценить стоимость поездки, он уже повлиял на коэффициент.

Повышающие коэффициенты на такси также появляются в погодный форс-мажор, час пик, поздним вечером и ночью по пятницам и субботам, когда люди разъезжаются из клубов и после вечеринок. В пятницу этот пик приходится где-то на 22:00 и продолжается до трех часов ночи субботы, коэффициент зависит даже от стороны дороги (иногда достаточно перейти через дорогу, чтобы получить пониженный коэффициент). В такие периоды количество открытий приложения растёт в два-три раза, при этом конверсии тоже растут, эластичность перестаёт быть эластичной.

«Высокий коэффициент невыгоден не только пассажиру, но и компании, так как часть клиентов уходит к конкурентам (каршеринг, независимые частники, общественный транспорт), показатели плотности заказов и полезной утилизации (доля времени, когда водитель везёт пассажира) снижаются. Снижение показателей-это падение выручки и прибыли», — пояснила экономист.

Surge, как правило, появляется в час пик, когда в это же время возникают пробки, которые приводят к росту базовой цены поездки за счёт увеличения её длительности.

Достаточно давно приложение «Яндекс» оценивает еще и LTV (Lifetime Value) или пожизненную ценность клиента, — это метрику, которая отвечает на вопрос, сколько денег приносит конкретный пользователь приложения. Такой скоринг тоже потенциально может быть чувствительным к определению коэффициентов. Поэтому пассажиры, активно использующие такси, могут получать пониженную стоимость поездки по сравнению с другими.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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