США назвали конкуренцию в сфере технологий ключевым элементом соперничества с КНР

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Власти США считают конкуренцию в научно-технической сфере одним из ключевых элементов соперничества с Китаем. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, выступая на семинаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

«Конкуренция в технологической сфере стала ключевым элементом соперничества», — заявил он, подчеркнув, что «речь идет не просто о противостоянии в сфере торговли».

«Если задуматься о развитии искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, биотехнологий и квантовой математики, то факт заключается в том, что они могут быть применены в военных технологиях нового поколения. И мы не планируем занимать второе место в этом технологическом противостоянии в будущем», — подчеркнул американский дипломат. По его словам, с этим связаны ограничения США на экспорт полупроводников в Китай.

17 октября Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Указанные предприятия, как утверждается, якобы «действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

В октябре 2022 года США объявили ряд ограничений в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.