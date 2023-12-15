СМИ: Цукерберг строит «секретный» бункер на Гавайях

В 2014 г. Цукерберг начал покупать участки на северном побережье острова Кауаи для строительства комплекса. По данным издания, он займет порядка 5,6 млн кв. м, а на его территории планируется два особняка площадью 5000 кв. м с 30 спальнями и 30 ванными.

«В близлежащем лесном массиве планируется построить сеть из 11 домов на деревьях в форме дисков, которые будут соединены замысловатыми веревочными мостами, что позволит посетителям переходить из одного здания в другое», — пишет издание. Комплекс будет также включать тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт.

По подсчетам Forbes, состояние Цукерберга оценивается в $119,4 млрд, он находится на пятом месте мирового рейтинга миллиардеров. На первом месте — основатель SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием $253,7 млрд.

После выхода соцсети Threads от Meta между гендиректором X Илоном Маском и Цукербергом образовался конфликт, решить который они намеревались в реальном бою. В качестве мест, в частности, назывался Колизей в итальянском Риме.