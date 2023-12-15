Набиуллина заявила, что основной эффект от повышения ключевой ставки будет в 2024 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка работает, если бы регулятор не повысил ее, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от повышения ключевой ставки будет виден в 2024 году. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Ключевая ставка работает, и если бы ее не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в следующем. Ставка действует не сразу, со временем», — сказала она.