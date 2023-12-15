МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений Центробанка

Увеличение выдач небольших микрокредитов подтвердили и крупные МФО. Рост популярности займов до 10 тыс. рублей на рынке отмечается с начала года, что связано с регуляторными мерами ЦБ, знают в «МигКредит». Участники рынка просто воспользовались вполне легальной возможностью снизить чеки, чтобы не подпадать под ограничения, связанные с расчетом ПДН, сказали там.

В 2023-м в «МигКредит» показатель небольших займов находится на стабильном уровне. Но если сравнивать с цифрами ноября прошлого года, то их количество выросло на 20 п.п., добавили в компании.

Займы до 10 тыс. рублей составляют существенную часть выдач: в этом году в количественном выражении их доля составила 67%, в денежном — 36% (60% и 29% к первой декаде прошлого года), поделились в группе компаний Eqvanta. Рост на 7 п.п. обусловлен введенными в начале года макропруденциальными лимитами.

В IV квартале доля небольших займов растет в общем объеме выдач, отметили в МФК «Займер». По итогам ноября они составляют более 60% от числа выданных микрокредитов (на 5 п.п. больше, чем в ноябре 2022-го). В онлайн-платформе Webbankir сообщили: процент займов до 10 тыс. рублей увеличился на 5 п.п. в начале 2023-го — как ответ на введение макропруденциальных лимитов.