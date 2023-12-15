Как получить максимально выгодные условия по вкладам

Обычно самые высокие ставки банки предлагают по долгосрочным вкладам. Это связано с тем, что кредитным организациям выгодно подольше держать у себя деньги клиентов. Что касается вкладчиков, то для них это способ на долгий срок зафиксировать высокую доходность.

Долгосрочные вклады стоит открывать в условиях стабильной экономики, когда появится уверенность в том, что меняться условия — в том числе ключевая ставка — в ближайшей перспективе не будут. А в период финансовой нестабильности лучше открывать срочные вклады на срок 3, максимум 6 месяцев.

Сейчас, в условиях неопределенности, связанной с дальнейшим развитием политической и экономической ситуации, а также неясности в отношении того, что будет со ставками на длинном горизонте, банки не готовы брать на себя долгосрочные обязательства под высокие проценты.

Поэтому в ближайшей перспективе большая часть банков предлагает высокие ставки по депозитам на короткие сроки: на несколько месяцев.

Новогодние традиции.

В этом году большого количества новогодних предложений от кредитных организаций, скорее всего, ждать не стоит.

Банки занимают выжидательные позиции перед заседанием Банка России по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков на ближайшем заседании ключевая ставка либо останется на прежнем уровне, либо что более вероятно увеличится на 1−2 п. п.

В случае повышения ставки банки также буду вынуждены увеличивать доходность вкладов, и корректировка ставок коснется в первую очередь основной линейки вкладов.

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