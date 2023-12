Индексы США продолжили отыгрывать снижение доходностей рынка облигаций

Иена была стабильной около 141,9 за доллар. Однако стабилизации хватило для того, чтобы японские акции прервали снижение. Под давлением были акции финансовых компаний, включая банки и страховщиков, поскольку снижение доходностей в США означает сокращение доходов от внешних инвестиций: Sumitomo Mitsui Financial (-3,0%), Mitsubishi UFJ Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-1,3%). Экспортёры и производители полупроводниковой продукции, напротив, позитивно отреагировали на стабилизацию курса: Tokyo Electron (+1,3%), Advantest Corp. (+3,2%), Toyota Motor (+0,9%), Honda Motor (+1,6%). По предварительной оценке, индекс деловой активности в производственной сфере Японии снизился в декабре до 47,7 п. с 48,3 п. в ноябре. В сфере услуг деловая активность повысилась до 52,0 п. с 50,8 п. в ноябре.