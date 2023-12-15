Индексы США продолжили отыгрывать снижение доходностей рынка облигаций

ЕЦБ, Национальный Банк Швейцарии и Банк Англии оставили ставки без изменения. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что вопрос снижения ставки пока не рассматривается. В Банке Англии число голосов за повышение ставки оказалось выше ожиданий, но большинство всё же заняло выжидательную позицию. Лишь ЦБ Норвегии решил повысить ставку на 25 Б. П. до 4,50% на фоне высокой инфляции. ФРС сказала своё слово накануне и слово это было достаточно «голубиным».

Розничные продажи в США выросли на 0,3% за ноябрь при ожиданиях снижения на 0,1%. Без учёта автомобилей, розничные продажи повысились на 0,2% при ожиданиях снижения на 0,1%. Более того, без учёта автомобилей и топлива продажи выросли на 0,6%. Число первичных обращений снизилось на прошлой неделе до 202 тыс. с 221 тыс. неделей ранее. Подобная статистика говорит о сильном рынке труда и одновременно о сильном потреблении, что может стать препятствием для смягчения денежной политики. Тем не менее, доходность по облигациям продолжила снижаться. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 11 Б. П. до 3,923%.

Adobe (ADBE) провал на 6% на фоне слабого прогноза на 2024 год. Акции авиакомпаний United Airlines (UAL) и Delta Airlines (DAL) в сильном плюсе на фоне повышения рекомендаций со стороны Goldman Sachs. Berkshire Hathaway (BRK.B) купила ещё 10,5 млн акций Occidental Petroleum (OXY) за $588,7 млн. Акции General Motors' (GM) заметно выросли в цене на подтверждении активного сокращения персонала в подразделении разработки автопилота для автомобилей.

Динамика по секторам: Energy +2,94%, Real Estate +2,62%, Materials +1,68%, Industrials +1,23%, Consumer Discretionary +1,08%, Financials +0,93%, Communication Services −0,04%, Technology −0,34%, Health −0,55%, Utilities −1,28%, Consumer Staples −1,49%.

По итогам торгов:

DJIA — 37248,35 п. (+0,43%),

S&P 500 — 4719,55 п. (+0,26%),

NASDAQ Composite — 14761,56 п. (+0,19%).

Китай демонстрирует оживление в промышленности и розничных продажах

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Акции в Шанхае и Гонконге разошлись в векторах движения. При этом статистика по Китаю была вполне оптимистичной. Промышленное производство КНР выросло на 6,6% в ноябре по сравнению с 4,6% в октябре и 5,6% в прогнозах. Розничные продажи ускорили рост на 10,1% по сравнению с 7,6% в октябре. Рост инвестиций в основной капитал не изменился и остался на уровне 2,9%. Вероятно, что улучшение статистики рынок воспринял в качестве обстоятельства, что новые стимулы могут не понадобиться. Акции сектора застройщиков активно дорожали в Гонконге на фоне смягчения норм по приобретению жилья в Пекине и Шанхае. В частности, снижены требования по минимальному первичному взносу за первое и второе жильё. Сектор застройщиков прибавлял более 4,5%. В Шанхае индексы были не столь оптимистичными, хотя нерезиденты проявили покупательскую активность. Чистые покупки составили около 5,3 млрд юаней в первой половине дня. Меры по смягчению условий покупки жилья помогли китайскому рынку не обращать внимание на то, что цены на жильё упали в ноябре на 0,2% по сравнению со снижением на 0,1% в октябре.

Иена была стабильной около 141,9 за доллар. Однако стабилизации хватило для того, чтобы японские акции прервали снижение. Под давлением были акции финансовых компаний, включая банки и страховщиков, поскольку снижение доходностей в США означает сокращение доходов от внешних инвестиций: Sumitomo Mitsui Financial (-3,0%), Mitsubishi UFJ Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-1,3%). Экспортёры и производители полупроводниковой продукции, напротив, позитивно отреагировали на стабилизацию курса: Tokyo Electron (+1,3%), Advantest Corp. (+3,2%), Toyota Motor (+0,9%), Honda Motor (+1,6%). По предварительной оценке, индекс деловой активности в производственной сфере Японии снизился в декабре до 47,7 п. с 48,3 п. в ноябре. В сфере услуг деловая активность повысилась до 52,0 п. с 50,8 п. в ноябре.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 — 32907,48 п. (+0,68%),

Hang Seng — 16754,22 п. (+2,15%),

Shanghai Composite — 2946,13 п. (-0,43%).

Нефть может прервать полосу снижения

Нефть продолжила дорожать в рамках азиатской сессии. Слабый доллар остаётся одним из главных факторов. Впрочем, на текущей неделе также можно говорить о влиянии ситуации в Красном море, где йеменские хуситы начали регулярные атаки на суда союзников Израиля. Кроме того, отметим, что Международное энергетическое агентство улучшило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей до 1,1 млн баррелей прироста ежедневного потребления. В ОПЕК ожидают увеличение спроса на 2,25 млн баррелей дневного потребления. В любом случае, нефть может завершить неделю ростом после семи недель снижения.

По состоянию на 8:55 мск:

WTI — $71,72 (+0,20%),

Brent — $76,81 (+0,26%),

Золото — $2050,10 (+0,25%).

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