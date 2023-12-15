Эксперты рассказали, что будет с инфляцией, вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ

Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых из-за высокого текущего инфляционного давления, сообщила пресс-служба регулятора после объявения решения.

«По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0−7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», — говорится в релизе на сайте Центробанка.

До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых. 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков. Всего с начала года ставка выросла более, чем вдвое: с 7,5% до 16% годовых.

От ключевой ставки зависят множество процессов в экономике: проценты по кредитам и вкладам, инфляция и рост цен. Разбираемся попорядку:

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что главными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики выступили сохранение повышенного инфляционного давления и преобладание проинфляционных рисков:

— дефицит кадров на рынке труда,

— мягкая бюджетная политика,

— неопределенность с курсом рубля,

— повышенные инфляционные ожидания.

«Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов». — рассуждает он.

Вклады

Повышение ключевой ставки не стало сюрпризом для банков, напоминает управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин. «Мы ожидаем продолжения плавного роста ставок по банковским продуктам, а также постепенное возвращение тренда на нормализацию кривой доходности по вкладам», — пояснил он.

По данным аналитического центра Финуслуг, средняя доходность депозитов сегодня на 3 месяца в топ-50 банков составляет 13,19%, на 6 месяцев — 13,50%, на год — 12,46%. Разница между средней доходностью вкладов на 3 месяца и на год выросла с предыдущего повышения ключевой ставки с 0,42 процентных пункта до 0,74 процентных пункта.

«Это указывает на то, что у банков еще есть пространство для маневра по повышению доходности депозитов. Так, максимальные ставки по вкладам в некоторых банках достигают сегодня более 17% годовых по кратко- и среднесрочным вкладам и 15% годовых — по вкладам на срок более 1 года, в том числе по сезонным предновогодним вкладам», — рассуждает директор проекта Финуслуги Московской биржи.

По мнению Михаила Васильева из Совкомбанка, вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки в ближайшие недели на сопоставимую величину поднимутся ставки и по депозитам, и по кредитам. «Также вероятно продолжение повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке», — прогнозирует он.

Ставки по депозитам могут подтянуться в диапазон 15−17%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Кредиты

Что касается средних ставок по кредитным продуктам, то по займам наличными проценты составляют сегодня 25,54%. «За время с предыдущего заседания Банка России этот показатель вырос всего на 0,9 процентных пункта. Однако с учетом очередного повышения ключевой ставки стоимость потребкредитов еще не достигла предела», — отметил Игорь Алутин.

Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту), отметил Михаил Васильев.

Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

Инфляция

«Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. На конец этого года мы ожидаем повышения инфляции до 7,8% с пиком 8,5% в середине следующего года и замедлением до 6% к концу 2024 года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции», — отметил аналитик Совкомбанка.

Рубль

«Мы ожидаем, что до конца года курс рубля будет торговаться в диапазоне 87−92 за доллар, 95−101 за евро и 12,2−12,9 за юань. В первом квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до 85 за доллар, 93 за евро и 12 за юань», — заключил аналитик Совкомбанка.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских считает, что в условиях изолированности экономики и капитала повышение ключевой ставки оказывает слабое воздействие на курс национальной валюты.

«На наш взгляд, динамику рубля сейчас, скорее, определяет счет текущих операций, который начал страдать в конце ноября-начале декабря из-за снижения цен на нефть и увеличения дисконта. Так как валютная выручка приходит с временным лагом в 1−3 месяца, то еще какое-то время рубль будет чувствовать себя уверенно, однако в случае продолжения снижения нефтяных котировок рубль может начать ослабевать в январе-феврале 2024 года», — пояснил собеседник Финансов Mail.ru.

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