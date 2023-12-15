Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после претензий из-за кредитов

В ноябре занимающаяся инвестиционными исследованиями фирма Muddy Waters сообщила, что принадлежащая на 86% Витеку CPI завысила стоимость своих активов и что данные о ее финансовом состоянии могут быть искажены. По подсчетам Bloomberg, CPI имеет непогашенные кредиты и облигации на сумму около €7,8 млрд ($8,5 млрд).

Кроме того, Muddy Waters заявляла, что миллиардер получил выгоду от некоторых нераскрытых сделок со связанными сторонами. В частности, речь шла о продаже двух земельных участков и их обратном выкупе по более высокой цене.

В CPI отвергли обвинения, заявив, что не скрывали сделки с Витеком или другими сторонами. Одно из обвинений компания назвала несостоятельным потому, что в отчете была обнаружена опечатка, которая привела к неверным расчетам, сделанным Muddy Waters.

После появления обвинений ценные бумаги CPI упали в цене, но затем стали отыгрывать падение.

Bloomberg отмечает, что в последнее время в Абу-Даби перевели свой бизнес многие состоятельные люди из разных стран. В частности, летом стало известно, что так поступил российский миллиардер и основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Он перевел свои доли с Кипра в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби.