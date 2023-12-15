ЦБ определил стоимость безотзывных кредитных линий для банков
Регулятор ввел специальную шкалу, согласно которой цена будет тем ниже, чем лучше банк сам выполняет норматив.
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Регулятор ввел специальную шкалу, согласно которой цена будет тем ниже, чем лучше банк сам выполняет норматив.
Совет директоров ЦБ утвердил стоимость безотзывной кредитной линии (БКЛ), которую банки смогут привлекать в ЦБ если самостоятельно будут не в силах выполнять норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ, регуляторный минимум составит 100%).
Та часть лимита, которую банк будет привлекать, чтобы довести НКЛ от 80 до 100%, будет оплачиваться по ставке 0,1% годовых, сообщил регулятор. Оставшаяся часть лимита, то есть если НКЛ банка ниже 80%, то по договору БКЛ будет оплачиваться по ставке 1,5% годовых.
Норматив краткосрочной ликвидности был в одном из первых пакетов мер поддержки банковского сектора в 2022 году. Это специфический норматив, который мог пробиваться банками, что не влекло для них мер воздействия. Системно значимые банки обязаны выполнять этот норматив, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистому оттоку денежных средств в течение 30 дней. Регуляторный минимум составляет 100%, однако на 2022−2023 год ЦБ установил льготное значение норматива для целого «списка кейсов», когда он может быть ниже установленного минимума.