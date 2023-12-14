12:30 (мск), источник: RT на русском

В России производство красной икры достигло максимума за 13 лет

Производство икры лососёвых рыб в России в январе — октябре 2023 года составило 22,288 тыс. т, что является наивысшим показателем с 2010 года.

Наверх
Источник: Reuters

Производство икры лососёвых рыб в России в январе — октябре 2023 года составило 22,288 тыс. т, что является наивысшим показателем с 2010 года.

Как пишет ТАСС, это следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«В сравнении с десятью месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососёвой путиной на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года начнётся поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что на втором этапе, который начнётся 1 мая, производители должны поставлять продукцию с уже нанесённым на товар кодом, а также отправлять данные в систему мониторинга.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях Украины и Запада
Финансовый консультант Коннова назвала эффективные способы экономии
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь