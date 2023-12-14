16:17 (мск), источник: Frank Media

Сбербанк продолжает повышать ставки по вкладам для состоятельных клиентов

Сбербанк продолжает корректировать ставки по вкладам и накопительным счетам, свидетельствуют данные мониторинга Frank RG. Пока это в основном касается состоятельных вкладчиков.

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Источник: Reuters

Ставки по вкладу «Лидер» увеличены банком на 1,8−2,5 процентных пункта, до 7,99−14,55% годовых. Однако этот вклад не для массового сегмента вкладчиков — хотя сумма начинается от 100 тысяч рублей, но он может быть открыт только держателями пакета услуг «СберПервый» или «Sber Private Banking».

Также на 2 процентных пункта повышена максимальная ставка по накопительным счетам «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер», однако ставка в 14% годовых действует в первые два месяца открытия счета для новых клиентов (была 12%). Базовая ставка для существующих клиентов — возможна при поддержании баланса от 2 млн рублей — стала 10%. Она действует на сумму до 5 млн рублей (была 8% годовых) — свыше этой суммы 0,01%.

Ранее банк пересмотрел доходность вкладов линейки «Лучший %».

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