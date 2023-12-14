10:40 (мск), источник: ТАСС

Рынок акций РФ открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи достиг 3 046,43 пункта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,47%, до 3 046,43 пункта, индекса РТС — на 0,91%, до 1 072,34 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи поднялся до 3 054,47 пункта (+0,73%), индекс РТС находился на уровне 1 075,65 пункта (+1,22%).

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