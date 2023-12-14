Путин: ситуация с курсом рубля нормализуется

«Я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер», — прокомментировал Путин ситуацию с курсом российской валюты и указ о продаже валютной выручки.



Он добавил, что страны, которые покупают значительный объем российского экспорта, перестали предоставлять информацию о движении капитала. Из-за этого правительство и ЦБ «не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта».

Банк России и кабмин решили «посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах».

Путин особо подверкнул, что указ о продаже валютной выручки уже оказал влияние на курс рубля.

Президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами 10 октября текущего года: отдельные российские компании в течение шести месяцев обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на внутреннем рынке в объемах и в сроки, установленные правительством. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.



По итогам ноября российская валюта смогла укрепиться на 4,2%, сообщал Центробанк в обзоре рисков финансовых рынков.

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