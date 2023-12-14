Путин отметил рост инфляции в России

«К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше — к 8%», — отметил Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря.

Банк России и правительство страны принимают необходимые меры для сдерживания роста инфляции, добавил глава государства.

«Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают», — отметил Путин.

«Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — подчеркнул он.

Октябрьский прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год составляет 7−7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижение инфляции к целевым показателям, до 4,0−4,5%.

По данным Росстата на конец ноября, уровень инфляции в стране по итогам 11 месяцев года уже превысила 7%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».