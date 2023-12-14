Путин отметил рост инфляции в России
Инфляция в России по итогам текущего 2023 года может составить 7,5% или чуть больше. Возможно, она приблизится к 8%, отметил президент.
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Инфляция в России по итогам текущего 2023 года может составить 7,5% или чуть больше. Возможно, она приблизится к 8%, отметил президент.
«К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше — к 8%», — отметил Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря.
Банк России и правительство страны принимают необходимые меры для сдерживания роста инфляции, добавил глава государства.
«Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — подчеркнул он.
Октябрьский прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год составляет 7−7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижение инфляции к целевым показателям, до 4,0−4,5%.
По данным Росстата на конец ноября, уровень инфляции в стране по итогам 11 месяцев года уже превысила 7%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».