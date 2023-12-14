Производители предупредили о росте цен на шоколад

Отмечается, что это может произойти из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки.

Отмечается, что это может произойти из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки.

В ноябре генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что страны Евросоюза могут быть вынуждены продавать избыток кофейных зерен и какао-бобов из-за борьбы с вырубкой лесов, что приведет к снижению их цен. Он отметил, что законопроект, принятый в декабре 2022 года, о запрете экспорта и импорта продуктов, производство и сбыт которых способны вызвать обезлесивание, окажет влияние на стоимость кофе и какао на мировых рынках.