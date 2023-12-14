Обзор российского рынка на 14 декабря

Рынок накануне. Индекс МосБиржи восстановился от уровня поддержки 3000 п. и завершил торги ростом на 0,41% на отметке 3032,22 п. Индекс РТС повысился на 0,63%, до 1062,67 п.

В лидерах роста оказались акции ВК (VKCO 554,8 ₽, +3,82%), которые восстанавливаются после коррекции примерно не 15% в предыдущие две с половиной недели. Принадлежащая ВК образовательная платформа «Учи. Ру» подала в ФАС ходатайство о приобретении сети школ английского языка UFirst.

Расписки FixPrice (FIXP 270,6 ₽, −0,22%) продолжают дешеветь, подбираясь к своим абсолютным минимумам.

Рубль незначительно ослаб к доллару США, до 90,0125 ₽, но укрепился к евро, до 97,0502 ₽

Основные новости и события. Котировки Brent находятся вблизи минимумов текущего года, тем не менее акции нефтяных компаний ЛУКОЙЛ (LKOH 7043,5 ₽, +0,41%), Роснефть (ROSN 555,85 ₽, +1,15%), Татнефть (TATN 628,7 ₽, +0,64%) завершили торги ростом.

ОПЕК сохраняет прогноз по росту спроса на «черное золото» в 2023 году на 2,46 млн барр./сут, до 102,11 млн барр./сут, и на 2,25 млн барр./сут, до 104,36 млн барр./сут в 2024 году.

В ожидании повышения ключевой ставки Банком России 15 декабря, системно значимые кредитные организации повышают ставки по сберегательным продуктам: ВТБ (VTBR 0,02279 ₽, +1,95%) — до 16% годовых, Сбербанк (SBER 260,45 ₽, +1,11%) — до 15,5%.

Банк непрофильных активов «Траст» продал принадлежащий ему пакет акций ОВК (UWGN 31,1 ₽, +21,96%) профильному инвестору.

В период с января по ноябрь 2023 года положительное сальдо счета текущих операций России сократилось в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 50,5 млрд долларов США, на фоне сокращения положительного сальдо торгового баланса на 62,5%, до $109 млрд, обусловленного сокращением экспорта на $154 млрд и увеличением импорта на $27,4 млрд.

Росстат сохранил оценку годовых темпов роста российского ВВП в III квартале на уровне 5,5%.

Ожидания и торговые идеи.

В четверг утром настроения на азиатских рынках немного ухудшились: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,81%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,09%. Сегодня закрывается книга заявок на покупку акций Совкомбанка (SCVB) в рамках IPO, торги акциями на Московской бирже начнутся в пятницу, 15 декабря.

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